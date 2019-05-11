Президент Туркменистана утвердил ряд международных документов по обеспечению безопасности на Каспии В соответствии со статьей 15 Закона Туркменистана «О международных договорах Туркменистана» президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, утвердив ряд международных документов между Туркменистаном и зарубежными государствами. В частности, утверждены три протокола, подписанные 12 августа 2018 года в городе Актау, к соглашению от 18 ноября 2010 года о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море. Это протокол о сотрудничестве и согласованном действии пограничных ведомств, протокол о сотрудничестве в борьбе против терроризма на Каспийском море и протокол о сотрудничестве в борьбе против организованной преступности на Каспии. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Событие года Туркменистан готовится к первому Каспийскому экономическому форуму По инициативе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза» пройдет первый Каспийский экономический форум (КЭФ). В рамках форума состоится международная конференция, Каспийская выставка инновационных технологий, а также будут организованы встречи представителей государств, деловых кругов и компаний. CEFAvaza2019.gov.tm Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



