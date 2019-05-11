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11.05.19 10:55

Президент Туркменистана утвердил ряд международных документов по обеспечению безопасности на Каспии

В соответствии со статьей 15 Закона Туркменистана «О международных договорах Туркменистана» президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, утвердив ряд международных документов между Туркменистаном и зарубежными государствами.

В частности, утверждены три протокола, подписанные 12 августа 2018 года в городе Актау, к соглашению от 18 ноября 2010 года о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море. Это протокол о сотрудничестве и согласованном действии пограничных ведомств, протокол о сотрудничестве в борьбе против терроризма на Каспийском море и протокол о сотрудничестве в борьбе против организованной преступности на Каспии.

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