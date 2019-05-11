Туркменистан избран в три структуры ООН

Туркменистан стал членом трех ключевых структур ООН. Об этом на заседании правительства по видеосвязи сообщил вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

По его словам, Ашхабад избран в Исполнительный совет Всемирной продовольственной программы на период 2020-2022 годы, в Комиссию ООН по народонаселению и развитию на период 2020-2024 годы и в Комиссию ООН по наркотическим средствам на период 2020-2023 годы. Глава туркменского внешнеполитического ведомства также сообщил, что это избрание состоялось в ходе заседания Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) по организационным вопросам.

На заседании правительства было отмечено, что Туркменистан развивает стратегическое партнерство с ООН, активно участвуя в международных усилиях по решению актуальных задач на данных направлениях. В развитие этого традиционного сотрудничества свой вклад вносят 7 специализированных агентств ООН, аккредитованных в Туркменистане. За последние 12 лет туркменская сторона совместно с учреждениями ООН реализовала 368 целевых проектов в различных сферах.

© TURKMENISTAN.RU, 2019