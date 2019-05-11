Президент Туркменистана подписал постановление о подготовке Государственного бюджета страны на будущий год

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства по видеосвязи подписал постановление о разработке Государственного бюджета Туркменистана на 2020 год, а также основных направлений социально-экономического развития и инвестиционной программы страны.

Документ предписывает Министерству финансов и экономики Туркменистана организовать работу по подготовке проектов вышеназванных документов и представить их в Кабинет министров до 1 ноября 2019 года.

До 1 июня 2019 года министерствам, ведомствам, администрациям областей и города Ашхабада должны быть разосланы соответствующие расчетные формуляры и методические указания, а также создана рабочая группа специалистов для подготовки проектов Государственного бюджета Туркменистана на 2020 год, основных направлений социально-экономического развития и инвестиционной программы страны.

© TURKMENISTAN.RU, 2019