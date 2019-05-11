Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
11.05.19 08:45

Назначены послы Туркменистана в Греции и Хорватии

Назначены Чрезвычайные и Полномочные Послы Туркменистана в Греции и Хорватии. Соответствующие указы на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Указом главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Итальянской Республике (город Рим) Бердимырат Реджепов назначен одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Греческой Республике.

Другим президентским указом Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Румынии (город Бухарест) Аннамаммет Аннаев назначен одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Хорватия.

© TURKMENISTAN.RU, 2019
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2019 Turkmenistan.ru