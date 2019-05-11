Назначены послы Туркменистана в Греции и Хорватии Назначены Чрезвычайные и Полномочные Послы Туркменистана в Греции и Хорватии. Соответствующие указы на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Указом главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Итальянской Республике (город Рим) Бердимырат Реджепов назначен одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Греческой Республике. Другим президентским указом Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Румынии (город Бухарест) Аннамаммет Аннаев назначен одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Хорватия. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Событие года Туркменистан готовится к первому Каспийскому экономическому форуму По инициативе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза» пройдет первый Каспийский экономический форум (КЭФ). В рамках форума состоится международная конференция, Каспийская выставка инновационных технологий, а также будут организованы встречи представителей государств, деловых кругов и компаний. CEFAvaza2019.gov.tm Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



