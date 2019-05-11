|11.05.19 08:45
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Назначены послы Туркменистана в Греции и Хорватии
Назначены Чрезвычайные и Полномочные Послы Туркменистана в Греции и Хорватии. Соответствующие указы на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Указом главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Итальянской Республике (город Рим) Бердимырат Реджепов назначен одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Греческой Республике.
Другим президентским указом Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Румынии (город Бухарест) Аннамаммет Аннаев назначен одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Хорватия.
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