Туркменское Посольство в Берлине приняло участие в памятных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы

9 мая 2019 года Посольство Туркменистана в ФРГ совместно с посольствами Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана участвовало в возложении венков к памятникам Неизвестному солдату в мемориальном комплексе в Трептов-парке и в парке Тиргартен в Берлине.

В акции приняли участие многочисленные гости из федеральных министерств и ведомств Германии, депутаты Бундестага, представители общественных организаций и различных фондов, средств массовой информации, главы дипломатических миссий, аккредитованных в ФРГ, а также ветераны войны.

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