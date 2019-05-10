В Баку состоялся брифинг по вопросам проведения первого Каспийского экономического форума

В Посольстве Туркменистана в Азербайджанской Республике состоялся брифинг для журналистов, посвященный первому Каспийскому экономическому форуму, который пройдет 12-го августа 2019 года в национальной туристической зоне «Аваза».

Представители посольства рассказали участникам брифинга об инициативах Туркменистана по проведению первого Каспийского экономического форума и развитию взаимодействия между прикаспийскими странами.

На брифинге было отмечено, что предстоящий форум внесет важный вклад в развитие экономических связей между странами региона и будет способствовать созданию нового центра экономического развития в Евразии. Особое внимание на встрече было уделено вопросам расширения взаимодействия в транспортной и экологической сферах.

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