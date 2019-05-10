|10.05.19 09:51
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В МИД Туркменистан состоялась встреча с представителем Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
В МИД Туркменистана состоялась встреча с субрегиональным координатором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по Центральной Азии Виорелем Гуцу.
В ходе встречи стороны обсудили ключевые аспекты сотрудничества Туркменистана с ФАО, которое нацелено на использование мировых практик в области устойчивого развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности.
В этой связи гость высоко отметил значение искусственного озера Алтын Асыр в центре Каракумов для всего региона. Он подтвердил, что ФАО готово оказывать экспертные услуги в процессе сооружения нового социально-производственного комплекса в районе озера.
Также стороны обсудили реализацию ранее достигнутых договоренностей в области развития туркменского сельского хозяйства.
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