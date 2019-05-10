В МИД Туркменистан состоялась встреча с представителем Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН В МИД Туркменистана состоялась встреча с субрегиональным координатором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по Центральной Азии Виорелем Гуцу. В ходе встречи стороны обсудили ключевые аспекты сотрудничества Туркменистана с ФАО, которое нацелено на использование мировых практик в области устойчивого развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности. В этой связи гость высоко отметил значение искусственного озера Алтын Асыр в центре Каракумов для всего региона. Он подтвердил, что ФАО готово оказывать экспертные услуги в процессе сооружения нового социально-производственного комплекса в районе озера. Также стороны обсудили реализацию ранее достигнутых договоренностей в области развития туркменского сельского хозяйства. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Событие года Туркменистан готовится к первому Каспийскому экономическому форуму По инициативе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза» пройдет первый Каспийский экономический форум (КЭФ). В рамках форума состоится международная конференция, Каспийская выставка инновационных технологий, а также будут организованы встречи представителей государств, деловых кругов и компаний. CEFAvaza2019.gov.tm Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



