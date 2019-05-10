В Туркменистане торжественно отметили Праздник Победы

В Туркменистане торжественно отметили 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Главные мероприятия праздника состоялись в Ашхабаде в мемориальном комплексе «Народная память». Здесь депутаты Меджлиса (парламента), руководители военных и правоохранительных органов, общественных организаций, представители духовенства, старейшины, молодежь, жители и гости столицы возложили цветы к монументу «Вечная слава». Первый венок к подножию памятника был возложен от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Собравшиеся у монумента минутой молчания почтили память славных сынов туркменского народа.

В День Победы ветераны-фронтовики стали почетными гостями праздничного концерта в Центральном доме офицеров Министерства обороны Туркменистана, где перед ними выступили творческие коллективы военнослужащих.

В Туркмено-российской школе имени А. С. Пушкина в Ашхабаде по инициативе Посольства России в Туркменистане состоялось шествие «Бессмертного полка». Школьники с портретами своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, прошли в торжественном марше вокруг здания школы.

Праздничные торжества прошли во всех регионах Туркменистана. Жители городов и сел возложили цветы к монументам, воздвигнутым в честь воинов, павших смертью храбрых в Великой Отечественной войне.

© TURKMENISTAN.RU, 2019