В Ашхабаде обсудили вопросы развития партнерства между Туркменистаном и Киргизией

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Киргизской Республики во главе с заместителем председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Жыргалбеком Сагынбаевым, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего партнерства, включая возможности расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Стороны отметили важную роль Межправительственной туркмено-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству в укреплении двусторонних отношений. Особое внимание на встрече представители Туркменистана и Киргизии уделили проблемам расширения контактов в области частного предпринимательства.

© TURKMENISTAN.RU, 2019