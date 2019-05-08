На берегу туркменского озера в Каракумах заложен социально-производственный комплекс

В Туркменистане состоялась церемония закладки нового социально-производственного комплекса близ туркменского озера Алтын Асыр. В торжественном мероприятии принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства оставил памятную запись, которая была помещена в капсулу, размещенную в основании одного из объектов нового комплекса.

В церемонии приняли участие руководство Меджлиса Туркменистана, заместители председателя Кабинета министров, руководители и представители различных министерств и ведомств, а также вузов страны, главы дипломатических миссий и иностранных представительств, аккредитованных в Туркменистане, международные эксперты, иностранные и местные журналисты.

Озеро Алтын Асыр является грандиозным гидротехническим проектом, направленным на оздоровление окружающей среды, рациональное использование водных и земельных ресурсов. Новый крупномасштабный социально-производственный комплекс и туркменское озеро станут составными частями кластера, где будет развиваться растениеводство, животноводство и другие направления сельского хозяйства.

В рамках торжеств по случаю закладки нового социально-производственного комплекса в районе Сердар Балканского велаята (области) состоялся брифинг, проведенный с целью ознакомления общественности с возможностями туркменского озера Алтын Асыр, его значимостью в сфере охраны природы и развития социально-экономической системы Туркменистана и региона в целом.

В ходе брифинга выступили уполномоченные представители структур ООН и ОБСЕ, которые особо отметили значение и масштабы сооружаемого в центре Каракумской долины рукотворного туркменского озера Алтын Асыр.

Затем состоялась научно-практическая конференция, посвященная значению туркменского озера, являющегося грандиозным гидротехническим проектом, направленным на оздоровление окружающей среды, рациональное использование водных и земельных ресурсов. В конференции приняли участие руководители туркменских вузов, ученые, эксперты, а также представители национальных СМИ. В ходе конференции было отмечено, что туркменское озеро Алтын Асыр, несомненно, внесет важный вклад в развитие социально-экономической системы страны.

Для участников торжеств была организована экскурсия на корабле и на автобусе вдоль туркменского озера Алтын Асыр. Гости смогли воочию увидеть преобразования в Каракумах после создания водоема, который пополняется дренажными водами с сельскохозяйственных полей страны.

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