В Румынии прошла презентация первого Каспийского экономического форума

Посольство Туркменистана в Румынии совместно с Академией экономических наук Бухареста провело круглый стол для студентов и преподавателей. На нем дипломаты рассказали о проведении I Каспийского экономического форума, который пройдет летом в национальной туристической зоне «Аваза».

Около 50 участников круглого стола – представители руководства академии, профессора факультета международного бизнеса и экономики, других факультетов, студенты, в том числе и туркменские, приняли участие в обсуждении темы «Современные экономические вызовы и перспективы в Каспийском регионе – опыт Туркменистана».

Проректор академии по международному сотрудничеству Мариус Константин Профироиу, побывавший в Туркменистане в начале 2019 года, отметил перспективы развития двустороннего туркмено-румынского экономического сотрудничества. По его мнению, проведение Каспийского экономического форума будет способствовать установлению взаимовыгодных партнерских отношений между Туркменистаном и странами-участницами. Он также надеется, что интерес к мероприятию проявят и румынские компании.

Румыния, председательствующая в ЕС, – давний партнер Туркменистана. Она нацелена приложить все усилия для расширения партнерства в сфере ТЭК, потому многочисленные энергетические и логистические проекты по возрождению Великого Шелкового пути, инициируемые Туркменистаном, всегда находят отклик у европейцев.

Каспийский экономический форум в Авазе может предложить европейским партнерам и другие проекты по расширению взаимовыгодного сотрудничества. В рамках форума пройдут международная конференция, выставка инновационных технологий Каспия, переговоры по вопросам реализации инвестиционных проектов и программ, созданию и развитию специальных свободных экономических зон, консультации по совершенствованию национальных законодательств, стандартов и правил в торгово-экономической сфере.

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