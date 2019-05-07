В Ашхабаде состоялись туркмено-российские переговоры

В Ашхабаде состоялось 11-е заседание Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству. Для участия в переговорах в туркменскую столицу приехала делегация Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства РФ, руководителем Аппарата правительства Константином Чуйченко.

В первой половине дня гость был принят президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы развития туркмено-российских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Затем в МИД Туркменистана состоялось 11-е заседание Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.

В ходе заседания стороны детально обсудили ключевые аспекты двустороннего партнерства, в частности, вопросы торгово-экономического характера. Участники затронули темы, связанные с развитием взаимовыгодного сотрудничества между профильными министерствами и ведомствами двух стран, осуществлением достигнутых договоренностей, а также обсудили процесс реализации торговых операций.

Стороны рассмотрели совместные проекты, аспекты деятельности российских компаний в Туркменистане, а также перспективы сотрудничества в промышленной, строительной, транспортной, нефтегазовой, газохимической и электроэнергетической отраслях.

По окончании заседания состоялась церемония подписания двусторонних документов. Стороны подписали «Протокол одиннадцатого заседания Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству», «Меморандум между правительством Астраханской области (Российская Федерация) и Торгово-промышленной палатой Туркменистана о создании Туркмено-астраханского совместного совета по вопросам предпринимательства» и «Соглашение между Всероссийским государственным институтом кинематографии имени С.А. Герасимова и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии о сотрудничестве в области повышения квалификации туркменских специалистов».

Также было подписано «Соглашение о сотрудничестве между федеральным государственным бюджетным учреждением «Московский научно-исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской Федерации и Научно-клиническим центром глазных болезней Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мурада Гаррыева».

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