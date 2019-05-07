Узбекистан и Туркменистан подготовили проект демаркации границы на отдельных участках Представители Узбекистана и Туркменистана подготовили проект демаркации границы между двумя странами на отдельных участках, сообщает МИД Узбекистана. По данным ведомства, в узбекском городе Ургенче состоялась очередная встреча рабочих групп совместной Узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации госграницы между двумя странами. "В ходе переговоров стороны рассмотрели результаты выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на межгосударственной границе и подвели предварительный подсчет баланса земель, а также подготовили проект прохождения демаркационной линии на отдельных участках госграницы", – говорится в сообщении на сайте министерства. Переговоры завершились подписанием соответствующего протокола. © TURKMENISTAN.RU, 2019

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