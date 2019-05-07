|07.05.19 08:57
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Узбекистан и Туркменистан подготовили проект демаркации границы на отдельных участках
Представители Узбекистана и Туркменистана подготовили проект демаркации границы между двумя странами на отдельных участках, сообщает МИД Узбекистана.
По данным ведомства, в узбекском городе Ургенче состоялась очередная встреча рабочих групп совместной Узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации госграницы между двумя странами.
"В ходе переговоров стороны рассмотрели результаты выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на межгосударственной границе и подвели предварительный подсчет баланса земель, а также подготовили проект прохождения демаркационной линии на отдельных участках госграницы", – говорится в сообщении на сайте министерства.
Переговоры завершились подписанием соответствующего протокола.
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