Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
07.05.19 08:57

Узбекистан и Туркменистан подготовили проект демаркации границы на отдельных участках

Представители Узбекистана и Туркменистана подготовили проект демаркации границы между двумя странами на отдельных участках, сообщает МИД Узбекистана.

По данным ведомства, в узбекском городе Ургенче состоялась очередная встреча рабочих групп совместной Узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации госграницы между двумя странами.

"В ходе переговоров стороны рассмотрели результаты выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на межгосударственной границе и подвели предварительный подсчет баланса земель, а также подготовили проект прохождения демаркационной линии на отдельных участках госграницы", – говорится в сообщении на сайте министерства.

Переговоры завершились подписанием соответствующего протокола.

© TURKMENISTAN.RU, 2019
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2019 Turkmenistan.ru