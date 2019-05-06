На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 39 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 39 сделок на 50 миллионов 780 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России и Афганистана закупили автобензин, полипропилен и сжиженный газ, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Полипропилен и полиэтилен высокой плотности полимерного завода в Киянлы, карбамид (ГК «Туркменхимия») и техническая сера (ГК «Туркменгаз») стали предметами сделок бизнесменов из России, Великобритании, Украины, Узбекистана и Афганистана. Помимо этого, коммерсантам из Великобритании, ОАЭ, Турции, Узбекистана и Афганистана были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент и хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства предприниматели из России, Китая, Великобритании, Канады и ОАЭ приобрели хлопчатобумажную пряжу на 7 миллионов манатов.

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