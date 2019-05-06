Ветеранам Великой Отечественной войны и солдатским вдовам вручены подарки от имени президента Туркменистана

В честь приближающейся 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в ашхабадском Дворце «Мекан» («Родина») состоялась церемония чествования ветеранов войны и вдов погибших воинов. От имени президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова им были вручены денежные и памятные подарки.

В фойе дворца была развернута выставка живописных картин, фоторабот и книжных изданий, рассказывающих о мужестве и стойкости тех, кто на полях сражений и трудовыми подвигами в тылу приближал победу над фашизмом.

Со сцены в адрес ветеранов звучали теплые слова благодарности за их беспримерный подвиг. В поздравлениях отмечалось, что их мужество, стойкость и любовь к Родине будут служить для молодежи примером патриотизма и нравственным ориентиром. С музыкальными поздравлениями выступили известные артисты и творческие коллективы.

Церемонии чествования ветеранов Великой Отечественной войны и солдатских вдов проходят во всех регионах Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2019