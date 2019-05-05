В Ашхабаде открылась уникальная выставка гобеленов

В Музее изобразительных искусств Туркменистана открылась юбилейная выставка известного художника, одного из основателей школы туркменского гобелена Какамурада Байлыева. Показ представил «золотую» коллекцию работ автора, считающегося одним из законодателей искусства гобелена как жанра в современной художественной жизни Туркменистана.

Экспозиция, приуроченная к 70-летию художника, стала и своеобразным днем памяти мастера. Собрались его близкие друзья, коллеги, с которыми он работал еще в ранние годы. Творчество Какамурада Байлыева можно отнести к разряду редких явлений. Именно с ним зародился оригинальный и в то же время характерный для туркменского ковроткачества новый вид гобелена.

Глубоко изучив опыт художников западноевропейских течений, русской реалистической школы, прибалтийского гобелена, и, безусловно, традиции народного искусства, он работал так легко и свободно, в разных композиционных и цветовых приемах, как ни один другой мастер туркменского гобелена. В произведениях Какамурада Байлыева отразилось понимание мира, природы, жизни, темперамента туркменского народа.

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