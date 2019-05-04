В Ашхабаде состоялась встреча представителей Всемирного банка и предпринимательского сообщества Туркменистана

В Ашхабаде представители Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (ССПТ) и акционерно-коммерческого банка «Рысгал» встретились со специалистами представительства Всемирного банка в Туркменистане.

Как сообщает официальный сайт ССПТ, участники встречи обсуждали перспективные направления сотрудничества между туркменским предпринимательским сообществом и Всемирным банком. Особое внимание было уделено проектам в области цифровой экономики, а также использованию экспертного опыта Всемирного банка в совершенствовании банковской системы и достижении международных финансовых стандартов.

В сообщении подчеркивается, что реализация проектов и программ технического содействия в финансовой сфере является приоритетным направлением работы представительства Всемирного банка в Туркменистане.

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