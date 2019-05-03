В Ашхабаде состоялись туркмено-американские политические консультации

В МИД Туркменистана состоялись туркмено-американские политические консультации, сообщает официальный сайт туркменского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров стороны отметили важность взаимодействия в рамках международных и региональных платформ, в частности в формате «С5+1», целью которого является развитие интеграционных процессов в Центральной Азии.

Стороны обсудили политические и региональные вопросы, в том числе усилия стран региона по урегулированию ситуации в Афганистане. В этой связи были намечены механизмы взаимодействия Туркменистана и США по сотрудничеству в области безопасности, экономики, и гуманитарной сферы. Также стороны отметили важную роль Туркмено-американского делового совета в развитии партнерства по линии предпринимательства.

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