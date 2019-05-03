Президент Туркменистана утвердил состав туркмено-российской межправительственной комиссии с туркменской стороны

В целях реализации двусторонних договоренностей, достигнутых между Туркменистаном и Россией, а также дальнейшего развития взаимоотношений между двумя странами, президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, утвердив состав Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству с туркменской стороны.

Согласно документу, туркменская часть туркмено-российской комиссии утверждена во главе с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

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