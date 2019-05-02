Вопросы проведения первого Каспийского экономического форума обсуждены в Саудовской Аравии

В посольстве Туркменистана в Саудовской Аравии был организован брифинг, посвященный первому Каспийскому экономическому форуму, который состоится 12 августа 2019 года в национальной туристической зоне «Аваза».

Во встрече приняли участие представители дипломатических миссий, международных и региональных организаций, аккредитованных в Саудовской Аравии, Научно-исследовательского центра изучения ислама имени Короля Файсала, Научно-коммуникационного и исследовательского центра, Гуманитарной ассоциации туркмен мира и СМИ.

В ходе брифинга было отмечено, что первый Каспийский экономический форум призван способствовать укреплению партнерства в Каспийском регионе по всем направлениям. Особое внимание на брифинге было уделено аспектам расширения сотрудничества в транспортно-коммуникационном секторе. В этой связи на встрече была отмечена роль нового международного морского порта Туркменбаши, открытого в мае 2018 года. Было подчеркнуто, что новые «морские ворота» Туркменистана способствуют значительному повышению объема морских пассажирских и грузовых перевозок в регионе каспийского моря.

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