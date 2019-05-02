|02.05.19 09:09
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В Стамбуле провели круглый стол посвященный первому Каспийскому экономическому форуму
В Союзе торговых палат и товарных бирж Турции в Стамбуле состоялся круглый стол, посвященный первому Каспийскому экономическому форуму, который состоится 12-го августа в национальной туристической зоне «Аваза».
Встреча была организована Посольством Туркменистана в Турции, туркменским Генеральным консульством в Стамбуле совместно с Торгово-промышленной палатой Организации экономического сотрудничества.
В работе круглого стола приняли участие турецкие политики, руководители Общества единства и сотрудничества «Туркменистан – Турция», представители дипломатических миссий, расположенных в Стамбуле, частных компаний и СМИ.
На встрече туркменские дипломаты рассказали о подготовке к первому Каспийскому экономическому форуму, в ходе которого предполагается обсудить вопросы развития политического, экономического и гуманитарного партнерства в Прикаспийском регионе.
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