В Стамбуле провели круглый стол посвященный первому Каспийскому экономическому форуму В Союзе торговых палат и товарных бирж Турции в Стамбуле состоялся круглый стол, посвященный первому Каспийскому экономическому форуму, который состоится 12-го августа в национальной туристической зоне «Аваза». Встреча была организована Посольством Туркменистана в Турции, туркменским Генеральным консульством в Стамбуле совместно с Торгово-промышленной палатой Организации экономического сотрудничества. В работе круглого стола приняли участие турецкие политики, руководители Общества единства и сотрудничества «Туркменистан – Турция», представители дипломатических миссий, расположенных в Стамбуле, частных компаний и СМИ. На встрече туркменские дипломаты рассказали о подготовке к первому Каспийскому экономическому форуму, в ходе которого предполагается обсудить вопросы развития политического, экономического и гуманитарного партнерства в Прикаспийском регионе. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Событие года Туркменистан готовится к первому Каспийскому экономическому форуму По инициативе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза» пройдет первый Каспийский экономический форум (КЭФ). В рамках форума состоится международная конференция, Каспийская выставка инновационных технологий, а также будут организованы встречи представителей государств, деловых кругов и компаний. CEFAvaza2019.gov.tm Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



