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02.05.19 09:09

В Стамбуле провели круглый стол посвященный первому Каспийскому экономическому форуму

В Союзе торговых палат и товарных бирж Турции в Стамбуле состоялся круглый стол, посвященный первому Каспийскому экономическому форуму, который состоится 12-го августа в национальной туристической зоне «Аваза».

Встреча была организована Посольством Туркменистана в Турции, туркменским Генеральным консульством в Стамбуле совместно с Торгово-промышленной палатой Организации экономического сотрудничества.

В работе круглого стола приняли участие турецкие политики, руководители Общества единства и сотрудничества «Туркменистан – Турция», представители дипломатических миссий, расположенных в Стамбуле, частных компаний и СМИ.

На встрече туркменские дипломаты рассказали о подготовке к первому Каспийскому экономическому форуму, в ходе которого предполагается обсудить вопросы развития политического, экономического и гуманитарного партнерства в Прикаспийском регионе.

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