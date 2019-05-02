В столице Туркменистана проходит региональный семинар по таможенным вопросам

В Ашхабаде проходит региональный двухдневный семинар по обмену информацией между таможенными службами. Во встрече принимают участие представители Государственной таможенной службы Туркменистана, Всемирной таможенной организации, а также ряда таможенных ведомств государств Центральной Азии и Восточной Европы.

Участники семинара обсуждают нынешний уровень сотрудничества между таможенными службами мира, включая возможности развития международных стандартов по обмену информацией и передовой практикой. Также участники встречи делятся профессиональным опытом, накопленным в странах Центральной Азии и Восточной Европы.

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