|01.05.19 17:41
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Президент Туркменистана направил поздравительное письмо императору Нарухито
1 мая 2019 года в Посольстве Японии в Туркменистане состоялась торжественная церемония официальной передачи поздравительного письма президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, адресованного новому императору Японии Нарухито.
По поручению президента Туркменистана письмо было передано Чрезвычайному и Полномочному Послу Японии в Туркменистане Кацумата Такахико председателем туркмено-японской группы межпарламентской дружбы Меджлиса Туркменистана, заместителем хякима Ахалского велаята Сердаром Бердымухамедовым.
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