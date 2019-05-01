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01.05.19 17:41

Президент Туркменистана направил поздравительное письмо императору Нарухито

1 мая 2019 года в Посольстве Японии в Туркменистане состоялась торжественная церемония официальной передачи поздравительного письма президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, адресованного новому императору Японии Нарухито.

По поручению президента Туркменистана письмо было передано Чрезвычайному и Полномочному Послу Японии в Туркменистане Кацумата Такахико председателем туркмено-японской группы межпарламентской дружбы Меджлиса Туркменистана, заместителем хякима Ахалского велаята Сердаром Бердымухамедовым.

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