Президент Туркменистана направил поздравительное письмо императору Нарухито 1 мая 2019 года в Посольстве Японии в Туркменистане состоялась торжественная церемония официальной передачи поздравительного письма президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, адресованного новому императору Японии Нарухито. По поручению президента Туркменистана письмо было передано Чрезвычайному и Полномочному Послу Японии в Туркменистане Кацумата Такахико председателем туркмено-японской группы межпарламентской дружбы Меджлиса Туркменистана, заместителем хякима Ахалского велаята Сердаром Бердымухамедовым. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Событие года Туркменистан готовится к первому Каспийскому экономическому форуму По инициативе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза» пройдет первый Каспийский экономический форум (КЭФ). В рамках форума состоится международная конференция, Каспийская выставка инновационных технологий, а также будут организованы встречи представителей государств, деловых кругов и компаний. CEFAvaza2019.gov.tm Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



