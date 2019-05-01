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01.05.19 09:44

В МИД Туркменистана обсуждают политику безопасности США в Южной и Центральной Азии

В МИД Туркменистана начался семинар по политике безопасности США в Южной и Центральной Азии. В работе семинара принимают участие эксперты Центра стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии (NESA).

Во встрече с туркменской стороны участвуют представители МИД, Министерства, обороны, Министерства национальной безопасности и Государственной пограничной службы Туркменистана. Участники семинара обсудили такие вопросы, как анализ интересов по безопасности США в Центральной и Южной Азии, ситуация в Афганистане, борьба с экстремизмом, а также общая ситуация в регионе.

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