Туркменские автогонщики успешно выступили на соревнованиях в России

В России завершились ралли-рейд "Золото Кагана-2019" и чемпионат Астраханской области 2019 года, в которых приняли участие спортсмены из Туркменистана, России, Казахстана, Латвии, Финляндии и Украины.

Участники ралли-рейда "Золото Кагана-2019" за три дня преодолели более 700 километров пути по астраханским степям. Из них свыше 500 километров - пески и жёсткие степные дороги, которые стали серьезным испытанием и для автогонщиков, и для техники.

Из Туркменистана в этих соревнованиях приняли участие два экипажа. Первый экипаж Мердана и Шохрата Тойлыевых на внедорожнике «Nissan Patrol» занял второе место в ралли-рейде "Золото Кагана-2019". Второй экипаж Бегназара Нурягдыева и Мухамметмырата Гурбанова на внедорожнике «Mitsubishi L 200» удостоился третьего места в чемпионате Астраханской области 2019 года.

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