Посол Грузии был принят в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Туркменистане Мамукой Мурджикнели.

В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сферах транспорта, энергетики и образования. Особое внимание на встрече было уделено вопросам расширения туркмено-грузинского партнерства в транспортно-коммуникационной сфере, и в частности, в деле создания «Лазуритового коридора», проходящего по маршруту Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция.

В этой связи грузинский полпред отметил стремление Грузии активно участвовать в развитии этой транснациональной транспортной артерии, способствующей экономическому процветанию региона.

© TURKMENISTAN.RU, 2019