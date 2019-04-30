В Ашхабаде обсудили вопросы расширения партнерства между Туркменистаном и Тунисом

В МИД Туркменистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Тунисской Республики в Туркменистане (с резиденцией в Москве) Мухаммедом Али Шихи.

В ходе встречи стороны положительно оценили развитие туркмено-тунисского диалог в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В этой связи была отмечена необходимость обмена делегациями между соответствующими ведомствами двух стран, а также взаимное участие в мероприятиях международного уровня с привлечением представителей деловых кругов.

Стороны также обсудили развитие сотрудничества в области образования. Особое внимание здесь было уделено возможностям вузов Туниса в деле обучения литературному арабскому языку.

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