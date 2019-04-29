Президент Туркменистана встретился с главой Федерации по скачкам Бахрейна

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял заместителя председателя Верховного совета по окружающей среде, президента федерации по Королевским скачкам и конным соревнованиям Королевства Бахрейн шейха Файсала Бен Рашида Бен Иса Аль-Халифу, прибывшего в Ашхабад для участия в торжествах по случаю национального Праздника туркменского коня.

Главной темой беседы сторон стало развитие двустороннего сотрудничества в области современных видов конного спорта. Как подчеркнул глава государства, Туркменистан открыт для эффективного взаимодействия в этом направлении, особенно с Бахрейном, где разводят чистокровных арабских скакунов, а конный спорт имеет свои давние традиции.

В свою очередь шейх Файсал Бен Рашид Бен Иса Аль-Халифа отметил, что созданная в Туркменистане профильная инфраструктура позволяет проводить международные соревнования самого высокого уровня. Гость особо выделил Международный ахалтекинский и Ашхабадский конноспортивные комплексы, оснащенные в соответствии с принятыми в мире стандартами в области коневодства и конного спорта.

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