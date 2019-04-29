Президент Туркменистана принял представителя правящей династии Катара

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял члена правящей династии Государства Катар шейха Тани Бин Хамада Бин Халифа Аль Тани, прибывшего в Ашхабад на национальный Праздник туркменского коня.

В ходе встречи было отмечено наличие больших перспектив и значительного потенциала для дальнейшего развития двустороннего торгово-экономического партнерства, деловых контактов в различных отраслях, а также взаимодействия в области культуры, туризма и спорта.

Глава государства и его гость обменялись мнениями о возможностях сотрудничества по линии коневодческой отрасли. Стороны высказались за налаживание обмена опытом в области конного спорта, развитию которого в обеих государства уделяют пристальное внимание. В этой связи были отмечены усилия по развитию ахалтекинского коневодства в Туркменистане. В частности, гость дал высокую оценку созданию Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и строительству во всех туркменских регионах современных ипподромов и конноспортивных комплексов.

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