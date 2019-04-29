Президент Туркменистана встретился с саудовским министром охраны природы, водного и сельского хозяйства

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял министра охраны природы, водного и сельского хозяйства Королевства Саудовская Аравия Абдулрахмана Абдулмохсена Аль Фадлея, прибывшего в Ашхабад для участия в торжествах в честь Национального праздника туркменского скакуна.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего взаимодействия, в частности, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание стороны уделили вопросам сотрудничества в области водной дипломатии, экологии и сельского хозяйства. Также стороны подчеркнули важность договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента Туркменистана в Королевство Саудовская Аравия, состоявшегося в мае 2016 года.

В завершение встречи туркменский лидер и саудовский министр выразили уверенность в успешном развитии взаимодействия Туркменистана и Саудовской Аравии.

© TURKMENISTAN.RU, 2019