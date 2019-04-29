Президент Туркменистана провел переговоры с президентом Республики Татарстан

Президент Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым. Во встрече также приняли участие руководители компаний из Татарстана: ПАО КАМАЗ – Сергей Когогин, ПАО «Татнефть» – Наиль Маганов, КЭР-Холдинг – Хамис Махянов.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями относительно приоритетных направлений туркмено-татарстанского партнерства с учетом реализуемых в Туркменистане программ экономического развития, цифровизации экономики, индустриализации регионов и наращивания производства импортозамещающей и экспортной продукции.

Стороны отметили большой потенциал двустороннего взаимодействия в машиностроении, ТЭК, энергетике, нефтеперерабатывающей и газохимической промышленности. В числе приоритетных векторов партнерства были также названы транспортная и торгово-экономическая сфера, сельское хозяйство и расширение двусторонних контактов по линии предпринимательских структур.

Подтвердив готовность наращивать сотрудничество по всему спектру отношений, президенты Туркменистана и Татарстана отметили важную роль cовместной Туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Стороны подчеркнули, что развитие прямого партнерства Туркменистана с регионами России отвечает интересам туркмено-российского диалога.

© TURKMENISTAN.RU, 2019