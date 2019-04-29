В Туркменистане отметили национальный Праздник туркменского коня

В Туркменистане широко отметили национальный Праздник туркменского коня. Главные торжества этого праздника, в которых принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, прошли в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе. Почетным гостем праздничных торжеств стал президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов, специально приехавший в Ашхабад для участия в празднике.

Всего состоялось семь забегов на различные дистанции, в каждом из которых приняли участие по 12 скакунов.

Затем состоялась церемония вручения от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова денежных и ценных призов победителям праздничных скачек, а также проведенных на этой неделе марафона протяженностью 60 километров и соревнований по конкуру.

Победителям состязаний в марафоне и конкуре были вручены денежные призы – по 20 тысяч долларов США.

Победители шести заездов получили денежные призы от различных отраслей экономики Туркменистана в размере 20 тысяч долларов каждый. Победитель седьмого заезда, в ходе которого разыгрывался главный приз скачек, установленный президентом Туркменистана, получил 30 тысяч долларов.

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