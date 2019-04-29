На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключили 143 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 143 сделки на 72 миллиона 290 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Великобритании, ОАЭ, Швейцарии и Афганистана закупили автобензин, гидроочищенное дизельное топливо, осветительный керосин и полипропилен, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Полиэтилен высокой плотности (полимерный завод в Киянлы), карбамид (ГК «Туркменхимия») и техническая сера (ГК «Туркменгаз») стали предметом сделок бизнесменов из России, ОАЭ, Швейцарии, Кыргызстана. Помимо этого, коммерсантам из России, США, ОАЭ, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии и Афганистана были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент, джинсовая ткань и хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства предприниматели России, Китая, Великобритании, Турции, Казахстана, Пакистана и Армении приобрели хлопчатобумажную пряжу на 2 миллиона 600 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полиэтилен высокой плотности на сумму свыше 52 миллионов манатов.

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