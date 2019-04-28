Президент Туркменистана встретился с главой компании Sattel

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял руководителя германской компании Sattel Кристофа Рейзе, приехавшего в Ашхабад для участия в национальном Празднике туркменского коня.

В ходе встречи глава государства и его гость обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в сфере конной индустрии, высказавшись за укрепление деловых связей, которые будут способствовать дальнейшей популяризации ахалтекинцев в мире.

Руководитель компании Sattel высоко оценил развернутую в Туркменистане работу, нацеленную на сохранение и продолжение древних национальных традиций разведения чистокровных коней и развитие конного спорта. Он подчеркнул, что сегодня существует большой интерес к лошадям ахалтекинской породы, которые добиваются высоких результатов в классических видах конного спорта, а в ряде стран Европы, в том числе и ФРГ, имеются центры их разведения.

© TURKMENISTAN.RU, 2019