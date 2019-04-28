Президент Туркменистана провел переговоры с топ-менеджером компании John Deere

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял главу подразделения сельского хозяйства и садово-паркового оборудования американской компании John Deere Маркварта фон Пентца, прибывшего в Ашхабад для участия в торжествах по случаю национального Праздника туркменского коня.

Гость подчеркнул, что компания John Deere гордится сотрудничеством с Туркменистаном, которое продолжается уже более 25 лет. По его словам, примером успешного взаимодействия является участие John Deere в национальных проектах по преобразованию туркменского сельского хозяйства. На встрече было отмечено, что за время партнёрства в Туркменистан были поставлены тысячи единиц различной сельскохозяйственной техники, а инженеры-разработчики компании совершенствуют функциональные характеристики производимой техники, отвечая на запросы туркменских земледельцев.

В ходе беседы бизнесмен проинформировал главу государства о мерах по расширению сфер взаимодействия и ассортимента поставляемой в Туркменистан сельхозтехники, в том числе новых видов хлопкоуборочных и зерноуборочных комбайнов. Гость также подтвердил заинтересованность в содействии обучению туркменских специалистов и дальнейшему повышению квалификации персонала, обслуживающего технику John Deere.

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