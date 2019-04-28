Президент Туркменистана встретился с главами Международного союза велосипедистов и компании АРЕТИ

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял президента Международного союза велосипедистов (UCI) Давида Лаппартьена и руководителя Международной группы компаний ARETI Игоря Макарова. Гости приехали в Ашхабад по приглашению главы государства для участия в торжествах национального Праздника туркменского коня.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Туркменистаном и Международным союзом велосипедистов, в том числе по подготовке к проведению в стране в 2021 году чемпионата мира по трековому велоспорту. В этой связи президент UCI выразил уверенность, что Туркменистан проведет эти состязания на высоком уровне. Стороны также обсудили возможности проведения в Туркменистане в 2026 году чемпионата мира по шоссейному велоспорту. Давид Лаппартьен отметил, что для организации подобных соревнований в Туркменистане имеются все необходимые условия и инфраструктура.

Отдельной темой беседы стало взаимодействие в области подготовки туркменских спортсменов-велосипедистов международного класса и открытия в этих целях специальной школы.

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