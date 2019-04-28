В Туркменистане выбрали самого красивого коня 2019 года

В Ахалтекинском конном комплексе состоялся финальный тур международного конкурса красоты среди ахалтекинских коней, приуроченного к национальному Празднику туркменских коней. В торжествах принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов.

В заключительную часть конкурса вышли десять лучших представителей породы со всех регионов Туркменистана. Коней выводили перед членами международного жюри: сначала без экипировки, а затем в праздничной сбруе.

После долгого обсуждения председатель жюри, глава коневодческого хозяйства из США Garagum ahalteke Джессика Элизабет Эйл Кейт объявила, что жюри приняло решение признать самым красивым ахалтекинцем Туркменистана в 2019 году золотисто-гнедого жеребца Парасат (Мудрый) из Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана. Тренеру скакуна Какмыраду Агамырадову был вручен главный приз – ключи от автомобиля BMW.

Затем были объявлены имена победителей творческого конкурса на лучшее изображение коня в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также в полиграфии, телепередачах и дизайнерских работах. Победители творческого конкурса получили денежные премии в размере от одной до трех тысяч долларов США.

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