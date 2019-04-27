В столице Туркменистана открылись выставка-ярмарка и конференция, посвященные ахалтекинским коням

В Ашхабаде состоялись международная выставка-ярмарка и XI международная научная конференция «Туркменский скакун и мировое искусство коневодства», приуроченные к Национальному празднику туркменского коня.

В нынешнем году специализированный смотр и научная конференция собрали представителей 50 ведущих компаний из более чем 20 государств мира – России, Германии, Великобритании, Уругвая, Грузии, Чехии, Белоруссии, Турции, Канады, Франции, Ирана, Китая, Украины, Испании, Италии, ОАЭ, Пакистана, Индии и других.

Наряду с красочными стендами туркменских министерств, ведомств и предпринимателей здесь продемонстрировали свои достижения зарубежные гости, представлявшие национальные конные ассоциации и клубы. Свои возможности на выставке показали специализированные строительные компании, производители оборудования и продукции для коневодства, учебно-тренировочные заведения и спортивные организации, ветеринарные клиники, рекламные агентства, художественные салоны и фотостудии.

Большой блок павильонов был посвящен ветеринарии. Это специальное медицинское оборудование, широкий спектр медпрепаратов и услуг, необходимых для лечения и восстановления коней.

Зарубежными участниками выставки были продемонстрированы высокие достижения в области разработки спортивной конной амуниции, одежды и аксессуаров для наездников, а также видеооборудования для наблюдения за конюшнями.

Во второй половине дня в конференц-зале Торгово-промышленной палаты прошла XI международная научная конференция «Туркменский скакун и мировое искусство коневодства», собравшая свыше 160 известных туркменских и зарубежных ученых-иппологов, коневодов, историков, этнографов и других специалистов.

На пленарном заседании выступающие подчеркивали, что ахалтекинец является не только даром природы, но и результатом селекционного искусства туркменского народа. Была отмечена значимость форума как площадки для обмена накопленным опытом в области коневодства, новыми научными изысканиями и открытиями в этой сфере.

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