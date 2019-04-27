В Ашхабаде состоялось IX заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства

В Ашхабаде, в рамках мероприятий в честь национального Праздника туркменского коня, состоялось IX заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства. В работе заседания принял участие президент Туркменистана, президент Международной ассоциации ахалтекинского коневодства Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы международного развития ахалтекинского коневодства и конного спорта, а также обсуждена работа по популяризации этой породы лошадей в мире, особенно в тех его регионах, где действуют отделения ассоциации.

Выступая на заседании, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в настоящее время в состав ассоциации входят 147 юридических и физических лиц из 32 государств мира, и их число растет из года в год, что отражает расширяющиеся масштабы сотрудничества. По словам туркменского лидера, о глубоком уважении туркменского народа к своим любимым коням и непревзойденному искусству их выращивания свидетельствует и ежегодное проведение в последнюю неделю апреля Праздника туркменского скакуна.

После выступления президента, состоялась церемония награждения туркменских и иностранных коневодов, внесших большой вклад в развитие ахалтекинского коневодства и его популяризацию в мире. Им указом главы государства были присвоены почетные звания «Заслуженный коневод Туркменистана». В заключение туркменский лидер пригласил всех гостей принять участие в многочисленных мероприятиях, которые проводятся по всей стране по случаю национального Праздника туркменского скакуна.

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