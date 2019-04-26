В Ашхабаде состоялось заседание Туркмено-британского торгово-промышленного совета

В Ашхабаде состоялось седьмое заседание Туркмено-британского торгово-промышленного совета. В состав британской делегации вошли руководители и представители крупных британских компаний. С туркменской стороны в заседании приняли участие представители финансово-экономического сектора, ряда министерств, отраслевых ведомств и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

На заседании было отмечено, что на территории Туркменистана зарегистрированы 27 предприятий с участием английского капитала и 180 инвестиционных проектов с участием британских компаний на общую сумму свыше 1,7 миллиарда долларов США. Было также подчеркнуто, что Туркменистан, обладающий значительным экономическим потенциалом и демонстрирующий высокую динамику развития, открыт для эффективного взаимодействия с Великобританией как одним из своих стратегических партнеров.

На полях форума, также, состоялись встречи и переговоры, в ходе которых были конкретизированы приоритетные аспекты двустороннего взаимодействия по различным направлениям.

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