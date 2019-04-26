Туркменских ветеранов Великой Отечественной войны и солдатских вдов наградят ко Дню Победы денежными и ценными подарками Туркменские ветераны Великой Отечественной войны и солдатские вдовы получат ко Дню Победы денежные и ценные подарки. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующий указ на совместном заседании Кабинета министров и Государственного совета безопасности подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Документ предписывает администрациям областей, городов и районов в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в торжественной обстановке вручить от имени президента Туркменистана ветеранам войны, а также вдовам погибших на войне солдат денежные и ценные подарки. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Событие года Туркменистан готовится к первому Каспийскому экономическому форуму По инициативе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза» пройдет первый Каспийский экономический форум (КЭФ). В рамках форума состоится международная конференция, Каспийская выставка инновационных технологий, а также будут организованы встречи представителей государств, деловых кругов и компаний. CEFAvaza2019.gov.tm Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



