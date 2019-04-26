|26.04.19 09:37
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Туркменских ветеранов Великой Отечественной войны и солдатских вдов наградят ко Дню Победы денежными и ценными подарками
Туркменские ветераны Великой Отечественной войны и солдатские вдовы получат ко Дню Победы денежные и ценные подарки. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующий указ на совместном заседании Кабинета министров и Государственного совета безопасности подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ предписывает администрациям областей, городов и районов в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в торжественной обстановке вручить от имени президента Туркменистана ветеранам войны, а также вдовам погибших на войне солдат денежные и ценные подарки.
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