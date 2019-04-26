В Ашхабаде состоялись презентации новой книги президента Туркменистана

В Ашхабаде состоялись торжественные презентации новой книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Конь – символ верности и счастья». Издание, вышедшее в свет накануне Национального праздника туркменского скакуна, представляет интерес для поклонников ахалтекинской породы лошадей во всем мире.

В церемониях приняли участие члены правительства, руководители различных учреждений, ректоры вузов, деятели культуры и искусств, представители СМИ и общественных организаций.

Новый труд главы государства, который продолжил собой серию его произведений об ахалтекинцах, посвящен истории культуры туркменского народа, где конь занимает особое место. Новая книга президента Гурбангулы Бердымухамедова представляет собой культурно-исторический обзор значения коня в развитии человеческой цивилизации.

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