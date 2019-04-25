В Ашхабаде прошли конные соревнования в честь национального Праздника туркменского коня

В рамках торжеств в честь национального Праздника туркменского скакуна (отмечается в последнее воскресенье апреля) в Ашхабаде прошел традиционный конный марафон, а в открытом манеже Ашхабадского конноспортивного комплекса состоялись состязания по конкуру.

В марафоне приняли участие около тридцати всадников на ахалтекинцах. Соревнования показали хорошую физическую подготовку и выносливость коней, а также умение всадников правильно рассчитывать физические возможности скакунов на длинных дистанциях. Во второй половине дня любители конного спорта собрались в открытом манеже Ашхабадского конноспортивного комплекса, где проходили соревнования по конкуру.

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