В столице Туркменистана состоялись переговоры с делегацией Великобритании

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Великобритании во главе с членом Палаты лордов баронессой Эммой Николсон, прибывшей в Ашхабад для участия в седьмом заседании Туркмено-британского торгово-промышленного совета.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в рамках международных организаций и на региональном уровне.

Стороны отметили важность регулярных контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран и приняли решение провести следующие политические консультации в Ашхабаде во второй половине 2019 года или в 2020 году. Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам.

Стороны обсудили вопросы проведения седьмого заседание Туркмено-британского торгово-промышленного совета, в ходе которого планируется рассмотреть проблемы увеличения двустороннего товарооборота. Также в ходе встречи было обсуждено предложение о проведении инвестиционного форума Туркменистана в Великобритании.

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