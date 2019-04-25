|25.04.19 09:39
|
В МИД Туркменистана обсудили международный проект совершенствования социальной защиты
В МИД Туркменистана состоялось обсуждение концепции проекта «Совершенствование системы социальной защиты путем внедрения инклюзивных качественных социальных услуг на местном уровне». Проект предлагается реализовать в рамках глобального фонда по Целям устойчивого развития ООН.
Во встрече приняли участие представители Меджлиса (парламента) Туркменистана и ряда туркменских министерств. В ходе заседания были рассмотрены ключевые компоненты проекта, включая совершенствование необходимых социальных услуг для уязвимых слоев населения.
На встрече было подчеркнуто, что реализация данного проекта внесет вклад в достижение Целей устойчивого развития, отраженных в программе президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2019-2025 годы.
© TURKMENISTAN.RU, 2019