В МИД Туркменистана обсудили международный проект совершенствования социальной защиты В МИД Туркменистана состоялось обсуждение концепции проекта «Совершенствование системы социальной защиты путем внедрения инклюзивных качественных социальных услуг на местном уровне». Проект предлагается реализовать в рамках глобального фонда по Целям устойчивого развития ООН. Во встрече приняли участие представители Меджлиса (парламента) Туркменистана и ряда туркменских министерств. В ходе заседания были рассмотрены ключевые компоненты проекта, включая совершенствование необходимых социальных услуг для уязвимых слоев населения. На встрече было подчеркнуто, что реализация данного проекта внесет вклад в достижение Целей устойчивого развития, отраженных в программе президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2019-2025 годы. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Событие года Туркменистан готовится к первому Каспийскому экономическому форуму По инициативе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза» пройдет первый Каспийский экономический форум (КЭФ). В рамках форума состоится международная конференция, Каспийская выставка инновационных технологий, а также будут организованы встречи представителей государств, деловых кругов и компаний. CEFAvaza2019.gov.tm Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



