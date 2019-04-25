В Бухаресте ознакомились с перспективой проведения в Туркменистане первого Каспийского экономического форума

Посольство Туркменистана в Румынии совместно с Торгово-промышленной палатой Румынии провело встречу за круглым столом, посвященную первому Каспийскому экономическому форуму, который состоится 12 августа 2019 года в Туркменистане.

В мероприятии приняли участие более 70 человек, среди которых главы и сотрудники иностранных дипломатических миссий в Бухаресте, сотрудники министерств и ведомств Румынии, представители государственных компаний, румынского бизнес сообщества, зарубежных компаний, представители румынских вузов, местной общественности и СМИ.

В своих выступлениях участники приветствовали проведение первого Каспийского экономического форума в Туркменистане и отметили необходимость развития экономического сотрудничества со странами региона в транспортной и энергетической сферах. Участники встречи были проинформированы о торгово-экономических достижениях Туркменистана, также был продемонстрирован видеоролик о предстоящем первом Каспийском экономическом форуме и социально-экономическом потенциале Туркменистана.

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