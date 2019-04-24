В Ашхабаде обсудили вопросы развития туркмено-венгерского партнерства

В МИД Туркменистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Туркменистане (с резиденцией в г. Ташкенте) Петером Санте, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах расширения двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях. Особое внимание стороны уделили проблемам активизации взаимодействия в торгово-экономической сфере путем установления прямых контактов между предпринимательскими сообществами двух государств.

Также стороны обменялись мнениями относительно расширения партнерства в научной и образовательной областях.

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