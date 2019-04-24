В Туркменистане аккредитован посол Султаната Оман

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Султаната Оман в Туркменистане Касыма Мохамеда Салима Аль Салхи.

В ходе встречи дипломат был проинформирован об основных направлениях государственной политики Туркменистана, одним из главных аспектов которой выступает развитие широкого международного сотрудничества.

Дипломат был также ознакомлен со структурой и деятельностью Меджлиса. В этой связи стороны обсудили возможности развития межпарламентских связей, служащих важным фактором укрепления межгосударственных отношений.

Полпред Омана подчеркнул заинтересованность своей страны в активизации взаимодействия с Туркменистаном, в том числе в установлении торговых, деловых и культурных контактов. В завершение встречи стороны выразили уверенность, что потенциал туркмено-оманского сотрудничества будет реализован на благо народов двух государств.

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