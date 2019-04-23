В Туркменистане выберут самого красивого ахалтекинского коня 2019 года

В Ашхабаде 27 апреля по случаю Национального праздника туркменского скакуна состоится международный конкурс красоты ахалтекинских коней, в ходе которого выберут самого красивого коня 2019 года. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее распоряжение подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно документу, также состоится творческий конкурс на лучшее художественное изображение ахалтекинских коней в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, печатной продукции, на фотоснимках и в телепередачах. В творческом конкурсе примут участие художники, скульпторы, ковровщицы, ювелиры, фотографы, работники издательств, дизайнеры и телеоператоры.

Конкурсы проводятся в целях «дальнейшего приумножения мировой славы «райских» скакунов, являющихся национальным достоянием и гордостью туркменского народа».

© TURKMENISTAN.RU, 2019