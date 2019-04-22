На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключена 81 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрирована 81 сделка на 80 миллионов 95 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России, Великобритании, ОАЭ, Швейцарии, Китая, Турции, Афганистана и Казахстана закупили сжиженный газ, полипропилен, дизельное топливо, авиационный керосин и масло базовое, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Китая и Афганистана приобрели нефтяной дорожный битум, выработанный на Сейдинском НПЗ. Коммерсанты из России, ОАЭ, Республики Корея и Казахстана проявили интерес к полиэтилену высокой плотности производства полимерного завода в Киянлы.

Помимо этого, предпринимателям из России, ОАЭ, Турции, Ирландии, Афганистана, Украины, Казахстана, Киргизии и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент, пряжа хлопчатобумажная и хлопковое волокно.

За манатные средства бизнесмены из России, Китая, Турции, Великобритании и Канады закупили текстильные и джинсовые изделия в ассортименте, ткань и пряжу хлопчатобумажные, а также пряжу смесовую на общую сумму 14 миллионов 335 тысяч манатов.

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